Иваново, 22 августа, 2020, 11:59 — ИА Регнум. 33 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Ивановской области, сообщили в региональном оперативном штабе 22 августа. В том числе 25 новых носителей коронавируса выявили среди пациентов с ОРВИ и пневмониями.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

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За сутки в регионе 20 пациентов выписаны в связи с выздоровлением, статистика смертности осталась такой же.

Всего в регионе за период пандемии положительные тесты на коронавирус подтверждены у 7075 человек, выздоровели 5878 пациентов, 112 скончались.