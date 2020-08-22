Воронеж, 22 августа, 2020, 11:37 — ИА Регнум. 94 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки на территории Воронежской области, данные 22 августа опубликованы федеральным оперативным штабом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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97 пациентов выздоровели. По данным федеральной статистики, новых летальных случаев не зафиксировано.

Всего в регионе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 13 244 человек, выздоровели 11 784 пациента. Согласно данным сайта стопкоронавирс. рф, в регионе скончались 104 пациента с коронавирусом, по данным регионального оперштаба на 21 августа, жертв инфекции было уже 119.