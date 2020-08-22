Симферополь, 22 августа, 2020, 11:33 — ИА Регнум. 47 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки на территории Республики Крым, об этом в социальных сетях написал глава Крыма Сергей Аксёнов 22 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»За 21 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции. 24 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе 3 — прибывшие из других субъектов России), 16 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 — при скрининге здорового населения (в том числе 1 — прибывший из другого субъекта РФ)», — сообщил Аксёнов.

По данным федерального штаба, за сутки в регионе один пациент с коронавирусом скончался, 25 выписаны с выздоровлением.

Всего за период пандемии в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 1957 человек, 1372 выздоровели, 27 скончались.