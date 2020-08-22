Ростов-на-Дону, 22 августа, 2020, 11:25 — ИА Регнум. В Ростовской области общее число летальных исходов среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус достигло 306 человек. За истекшие сутки скончались пять пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 22 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами COVID-19 стали четверо мужчин в возрасте от 59 лет до 91 года и 50-летняя женщина. Все пациенты стационаров, развёрнутых для пациентов с коронавирусом, страдали рядом сопутствующих заболеваний.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области, по данным на утро 22 августа, общее число случаев заражения коронавирусом достигло 15 тыс. 761 человека.