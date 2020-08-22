Волгоград, 22 августа, 2020, 11:16 — ИА Регнум. 85 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области за истекшие сутки. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 22 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили 11 190 носителей коронавируса. За сутки выздоровели 137 пациентов, в целом — 7599 человек.

Зарегистрирован ещё один летальный исход. Всего в Волгоградской области скончались 84 пациента с подтверждённым коронавирусом.