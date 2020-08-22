Белгород, 22 августа, 2020, 11:14 — ИА Регнум. Ещё 46 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Белгородской области за прошедшие сутки. Выздоровели 56 человек, сообщили 22 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Белгородской области возросло до 6990. Завершили лечение выздоровлением 6142 человека.

В федеральной статистике по-прежнему отражён 51 летальный исход. Между тем в региональном штабе 21 августа заявили о 56 смертях пациентов.