Москва, 22 августа, 2020, 11:01 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех с Днем государственного флага.

Дарья Драй ИА REGNUM Российский триколор

«Российский триколор олицетворяет суверенитет и силу нашей страны, мир и согласие в обществе. Государственный флаг — многовековой символ единства многонационального народа России. Знамя побед, развития и процветания», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России приняты законы, снимающие ограничения на использование госсимволов. «Россияне, желающие подчеркнуть свою гражданскую принадлежность, выразить патриотические чувства, могут свободно использовать государственный флаг в повседневной жизни: вывешивать на своих домах, размещать на автомобилях, приносить на мероприятия и тому подобное», — сказал глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»)