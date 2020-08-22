Москва, 22 августа, 2020, 09:27 — ИА Регнум. В Москве от коронавирусной инфекции за сутки смогли выздороветь 1094 пациента. Об этом сегодня, 22 августа, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Дарья Драй ИА REGNUM

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«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1094 пациента», — сообщила Ракова.

Она отметила, что всего в столице с начала пандемии от коронавирусной инфекции выздоровел 203 821 пациент.