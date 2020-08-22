Киев, 22 августа, 2020, 09:28 — ИА Регнум. 2328 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки зарегистрировали на Украине. Соответствующие данные были обновлены 22 августа системой мониторинга распространения эпидемии коронавируса на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

FotoshopTofs Лабораторные исследования на коронавирус

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Таким образом, с начала эпидемии на Украине зарегистрировали 102 971 случаев заражения SARS-CoV-2.

За минувшие сутки было зарегистрировано 37 летальных исходов заболевания. За весь период эпидемии на Украине скончались 2 244 человека. Выздоровели за сутки 657 человек (всего 51 735 человек).

Лидируют по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом Львовская область (12 965 инфицированных), столица Украины (инфицированы 11 507 человек) и Черновицкая область (выявлено 8713 случаев заражения).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рост числа инфицированных коронавирусом может остановить «полностью медицину» Украины и «государство просто ничего не сможет сделать больше».