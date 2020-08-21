Николаев, Украина, , 12:26 — REGNUM Рост числа заражённых коронавирусом может привести к остановке украинской медицины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 21 августа, общаясь с журналистами во время своего визита в Николаевскую область Украины.

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Он прокомментировал увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом до более 2 тыс. в сутки, заявив, что это очень «опасный показатель».

«Увеличение количества заболевших (COVID-19 — ИА REGNUM) просто остановит полностью медицину и государство ничего не сможет сделать больше», — добавил Зеленский.

Напомним, за минувшие сутки на Украине выявили 2106 новых случаев заражения коронавирусом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский рассказал, что COVID-19 переболела не только его жена, но и семилетний сын.

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