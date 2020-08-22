Минск, 22 августа, 2020, 08:32 — ИА Регнум. Для окончательного урегулирования ситуации в Белоруссии, связанной с протестами после выборов, потребуется ещё несколько дней, заявил 21 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече руководителями силовых и правоохранительных ведомств.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам белорусского лидера, сейчас ситуация в стране сложная, политизированная, но не катастрофическая. Недовольство на улицах и в трудовых коллективах он назвал естественным, объявив при этом, что преодоление проблемы является его личной ответственностью.

«Это моя проблема, которую я должен решать, и мы её решаем. И поверьте, в ближайшие дни решим», — цитирует агентство «БелТА» Лукашенко.

Отмечается, что в ходе заседания с силовиками был проведён анализ складывающейся в Белоруссии ситуации и актуализированы планы действий в случае различных сценариев развития обстановки.