Токио, 22 августа, 2020, 07:44 — ИА Регнум. 21 августа в Японии зарегистрировано 1034 человека, заразившихся коронавирусом, сообщает информационное агентство Jiji Press. Это третий день подряд, когда число новых зараженных превысило 1000.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Количество смертей от COVID-19 в стране за последние сутки увеличилось на 15 и достигло 1188. Больше всего людей вчера погибло в префектуре Осака.

В Токио 21 августа коронавирусом заразилось 258 человек. Второй день подряд число новых случаев заражения не ниже 200. Более половины из них — люди 20−40 лет.

20 августа общее количество инфицированных в стране превысило отметку в 60 тыс человек.

Напомним, что резкое увеличение количества случаев заражения в Японии снова началось в июле после относительного затишья в мае и июне. Число зараженных достигло 50 тыс. 10 августа и 40 тыс. 3 августа.