Буэнос-Айрес, 22 августа, 2020, 06:20 — ИА Регнум. 329 043 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Аргентине, включая новые — 8159. Об этом сообщается на сайте минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в стране было выявлено 213 фактов смерти от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19. Всего по этой причине в Аргентине умерли 6730 человек.

Кроме того, еще 239 806 пациентам удалось выздороветь. С начала наблюдений в стране было проведено 1 052 687 исследований на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа власти Аргентины разрешили проведение в стране третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса, созданной китайской фармкомпанией Sinopharm.