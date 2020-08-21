Минск, 21 августа, 2020, 22:13 — ИА Регнум. В отношении 46 граждан Белоруссии возбуждены уголовные дела о насильственных действиях в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщает 21 августа пресс-служба МВД республики.

ИА REGNUM Внутренние войска на площади Независимости в Минске

Ведомство отмечает, что большинство фигурантов этих дел на данный момент отпущены под подписку о невыезде.

Напомним, речь идет о беспорядках и акциях протеста, начавшихся в республике 9 августа после президентских выборов. Оппозиция президента Лукашенко не признала итогов выборов и организовала манифестации и столкновения с силовиками.