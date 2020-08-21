Санкт-Петербург, 21 августа, 2020, 21:52 — ИА Регнум. Пожарные Петербурга сумели локализовать возгорание в квартире жилого дома на 7-й линии Васильевского острова. Во время пожара на втором этаже люди, живущие выше, просили о помощи. По предварительным данным, пострадавших нет.

ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Пожарные

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, информация о пожаре в двухкомнатной квартире четырехэтажного дома поступила в 20:55 мск.

«На четвертом этаже люди просят о помощи. В 21:07 ранг пожара повышен до №1-бис», — сообщала пресс-служба ГУ МЧС.

В 21:35 усилиями прибывших пожарных произошла локализация, ранг пожара снижен, пожарные продолжают работают по №1.

Горение происходило на площади 23 кв. метра. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 13 единиц техники и 46 человек личного состава.