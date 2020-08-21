Ростов-на-Дону, 21 августа, 2020, 21:46 — ИА Регнум. Жителей Ростова-на-Дону спасатели предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Павел Редин ИА Красная Весна Гроза

Непогода разгуляется 22 августа. В областном центре ожидаются грозы и шквалистый ветер с порывами до 15−18 метров в секунду.

Сильный ветер может стать причиной обрывов линий электропередачи, падения веток и деревьев, слабо укреплённых конструкций. Горожанам рекомендуют быть внимательными и осторожными.