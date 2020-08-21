Вашингтон, 21 августа, 2020, 20:54 — ИА Регнум. Против помилования Эдварда Сноудена, бывшего сотрудника американских спецслужб, выступил генпрокурор США Уильям Барр, сообщает 21 августа Associated Press.

Эдвард Сноуден

Барр, возглавляющий американский минюст, заявил, что если помилование будет обсуждаться, то он выступит «категорически против», поскольку считает Сноудена предателем, передавшим важную информацию противникам США.

Барр «Он выставлял её на продажу, как торговец. Мы этого не потерпим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о возможном помиловании Сноудена, получившего политическое убежище в России, решил рассмотреть американский президент Дональд Трамп.