Москва, 21 августа, 2020, 20:28 — ИА Регнум. Ситуацию в Белоруссии обсудили в ходе телефонных переговоров российский и финский президенты Владимир Путин и Саули Ниинистё, сообщили 21 августа в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Саули Ниинистё и Владимир Путин

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Переговоры состоялись по инициативе Хельсинки. Президент России заявил, что вмешательство во внутренние дела суверенного государства и попытки внешнего давления на легитимные власти неприемлемы.

«С обеих сторон высказана заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин обсудил проблемы происходящего в Белоруссии после президентских выборов (9 августа 2020 г.) с постоянными членами Совета безопасности РФ.