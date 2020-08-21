Лондон, 21 августа, 2020, 20:22 — ИА Регнум. По мнению аналитиков Rystad Energy, полноценного возвращения спроса на нефть в мировом масштабе стоит ожидать только в 2021 году, 21 августа сообщает агентство Reuters.

Добыча нефти

«Спрос, скорее всего, приблизится к уровню до пандемии только в 2021 году» , — говорится в сообщении Rystad.

Аналитики Rystad отмечают, что оставшаяся часть 2020 года ознаменуется «борьбой с последствиями второй волны» эпидемии COVID-19.

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