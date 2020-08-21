В Израиле выявлено более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом
Иерусалим, 21 августа, 2020, 19:14 — ИА Регнум. В Израиле число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией преодолело отметку в 100 тыс., сообщает 21 августа минздрав страны.
(сс) Talmoryair
Медик в защитном костюме в Израиле
За последние сутки в Израиле было выявлено 1515 новых случаев заражения.
С учетом этих данных, всего в Израиле выявлено 100 716 случаев заражения.
Выздоровевшими признаны 77 785 человек, 809 пациентов скончались.