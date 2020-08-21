Нью-Йорк, США, 21 августа, 2020, 17:49 — ИА Регнум. После установления исторического максимума и рекордного закрытия прошлой сессии индекс Nasdaq продолжает расти в ходе торгов 21 августа на Уолл-стрит. Индекс S&P 500 также находится вблизи рекордных максимумов.

(сс) caccamo Указатель Уолл-стрит

В настоящий момент Nasdaq вырос на 33,66 пункта (0,30%), до 11 298,61 пункта. Сразу после открытия торгов индекс установил новый максимум в 11 309,60 пункта.

Индекс Dow Jones вырос на 61,43 пункта (0,22%), до 27 801,16 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 3,87 пункта (0,11%), до 3389,38 пункта.

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