Курск, 21 августа, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Оперативный штаб Курской области на заседании 21 августа обсудил возобновление деятельности фудкортов и детских развлекательных центров. Как сообщает ИА REGNUM, они останутся закрыты до неопределённого времени.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый фудкорт в торговом комплексе

По мнению главного государственного санитарного врача Курской области, работу фудкортов и детских комнат сложно организовать с соблюдением всех норм.

«Так как многие граждане, среди которых и студенты, сейчас приезжают в Курскую область из других регионов, в том числе неблагополучных по коронавирусу, принято решение отложить открытие этих популярных общественных мест», — говорится в сообщении пресс-службы.