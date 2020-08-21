Санкт-Петербург, 21 августа, 2020, 16:26 — ИА Регнум. Конкурс в медицинские колледжи Санкт-Петербурга в 2020 году вырос в два раза по сравнению с 2019 годом. В этом году к учебе приступят более трех тысяч студентов. Об этом сообщили 21 августа в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудницы скорой помощи Петербурга

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По данным ведомства, в 2019 году в медицинские колледжи Петербурга было подано 7430 заявлений, а в 2020 году — уже 14 361 заявление.

«Самыми популярными специальностями остаются сестринское и лечебное дело. Рост числа заявлений специалисты объясняют возросшими популярностью и престижем медицинских специальностей в период пандемии коронавирусной инфекции», — считают в комздраве Петербурга.

Комитету подведомственны два медицинских техникума, четыре медицинских колледжа, а также Акушерский и Фельдшерский колледжи. Сейчас проходит зачисление студентов.

Перед 1 сентября в колледжах пройдет полная дезинфекция помещений, закуплены средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и облучатели-рециркуляторы воздуха. Учащихся будут пускать в учебное заведение лишь после измерения температуры.

Приход студентов на учебу, посещение столовой и заселение в общежитие будут вестись по графику. Часть теоретических дисциплин будет преподаваться дистанционно.

«Сделано все для того, чтобы не допустить вспышек новой коронавирусной инфекции», — заверяют в комитете по здравоохранению.

Напомним, в период пандемии в Петербурге умерли от COVID-19 несколько десятков медработников, в числе которых были и медсестры, фельдшеры, санитары. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией медиков исчисляется тысячами.