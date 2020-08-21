Астана, 21 августа, 2020, 15:34 — ИА Регнум. Показатель качества работы детских садов в Казахстане поручил разработать заместитель председателя правительства республики Ералы Тугжанов на совещании педагогов и работников сферы образования и науки.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

По его словам, в показатель качества необходимо внедрить уровень удовлетворенности родителей, оценку общественности, уровень развития детей и качество питания.

Тугжанов также коснулся проблем дошкольного образования. В частности, сохраняется очередность в детские сады, медленно автоматизируется постановка в очереди. Кроме того лишь 25% воспитателей детских садов имеют высшее образование.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 августа в Казахстане после карантина открыли детские сады и коррекционные образовательные центры.