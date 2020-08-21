Минск, 21 августа, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Запад инспирировал дестабилизацию ситуации в Белоруссии во время выборов президента Белоруссии и теперь демонстрирует вооружённую силу у границ постсоветской республики. Об этом 21 августа заявил Александр Лукашенко во время выступления перед работниками агрокомбината «Дзержинский».

Иван Шилов ИА REGNUM Государственный департамент США

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Комментируя массовые выступления граждан Белоруссии, протестующих против бессрочного правления Лукашенко и жестоких политических репрессий, он сказал: «Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться, и самолеты летать, это неслучайно».

Лукашенко отметил также: «Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались».

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко также прокомментировал успехи в сельском хозяйстве и подверг критике забастовочное движение, охватившее крупные предприятия постсоветской республики.

«Бастовать — это не вырастишь ни кур, ни коров», — отметил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко и его окружение обвиняли мифических «российских олигархов» во вмешательстве в выборы президента Белоруссии. Госсекретарь белорусского совбеза Андрей Равков публично заявил о целенаправленной заброске из России сотен «боевиков», которые якобы могли заняться террористической деятельностью, а также о подготовке к заброске в Белоруссию новых групп, якобы формировавшихся «под Псковом и Невелем».

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