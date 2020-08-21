Москва, 21 августа, 2020, 11:42 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен быть лишён звания почётного профессора Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Соответствующее заявление появилось на сайте Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность».

Владимир Югасов ИА Красная Весна МГУ. Москва

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"Мы, сотрудники, учащиеся, выпускники Московского университета категорически осуждаем полицейское насилие в отношении участников мирных протестов и выражаем поддержку белорусским коллегам и всем гражданам, выступающим за демократические перемены в стране», — говорится в сообщении.

Подписанты письма отмечают, что «репрессивная политика Александра Лукашенко несовместима со званием почетного профессора Московского университета, которого он был по решению Ученого совета МГУ удостоен в 1996 году».

В профсоюзе напомнили, что почётная профессура МГУ обещает всегда «нести идеи мира» и служить науке и образованию. Отмечается, что белорусский президент «грубо нарушил данное обещание», вследствие чего должен быть лишён звания, а сохранение за ним этого звания «подрывает репутацию» МГУ.

Подписанты призвали учёный совет и ректора МГУ «рассмотреть и решить этот вопрос».

Среди лиц, подписавших письмо, значатся выпускники вуза, доценты, кандидаты наук и преподаватели МГУ.