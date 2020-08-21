Москва, 21 августа, 2020, 10:49 — ИА Регнум. Клинический этап испытаний вакцины от коронавируса планируется завершить в сентябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

"Клинические исследования планируется завершить в сентябре 2020 года», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все лица, получившие вакцину, чувствуют себя хорошо и не испытывают никаких побочных эффектов: «В настоящее время первую прививку получили 57 добровольцев, и 43 получили плацебо».