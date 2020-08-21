Москва, 21 августа, 2020, 10:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 4870 носителей коронавируса. Об этом 21 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Новые случаи зафиксированы во всех регионах РФ. Больше всего их в Москве — 690. Далее следуют Петербург — 181, Подмосковье — 151, Ставрополье — 132. Среди лидеров также — Ростовская, Нижегородская и Свердловская области.

Всего в России с начала распространения коронавируса выявили 946 976 случаев заражения.