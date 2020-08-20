Париж, 20 августа, 2020, 21:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил стремление Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стать посредником по ситуации в Белоруссии. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в летней президентской резиденции форте Брегансон.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

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«Путин положительно отреагировал на предложение ОБСЕ стать посредником в решении ситуации по Белоруссии», — сказал Макрон.

Также Макрон отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко довольно неохотно принял идею о посредничестве ОБСЕ.

Напомним, что в телефонном разговоре с Макроном относительно Белоруссии президент России Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела этой страны.