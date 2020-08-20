Москва, 20 августа, 2020, 20:42 — ИА Регнум. России следует взять на себя ответственность и организовать новые выборы президента Белоруссии. Об этом заявил 20 августа кинорежиссёр Карен Шахназаров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Duma.gov.ru Карен Шахназаров

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"Я не за то, чтобы свергать Лукашенко. Но было бы логично Российской Федерации выступить инициатором новых выборов в Белоруссии», — сказал Шахназаров.

По его мнению, действующего президента республики Александра Лукашенко следует допустить до участия в этих выборах. Причём в таком случае у него будут шансы на победу.

«Видя эту оппозицию, вы напрасно списываете его со счетов. Он еще выиграет эти выборы. У него есть все шансы выиграть, и этим он легитимирует эту власть», — заявил Шахназаров.