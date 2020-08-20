Берлин, 20 августа, 2020, 20:37 — ИА Регнум. Разобраться, что конкретно произошло с российским блогером Алексеем Навальным, потребовала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Об этом она заявила после переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном сегодня, 20 августа:

«Должно быть быстро прояснено, как это всё случилось. На этом мы будем настаивать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Навальный находится в коме в одной из больниц Омска, предположительно, из-за отравления.