Барселона, Испания, 20 августа, 2020, 20:20 — ИА Регнум. Новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман хочет усилить основной состав команды до конца трансферного окна.

Femke Kruize Донни ван де Бек

Согласно информации портала As, главными трансферными целыми «каталонцев» в текущее межсезонье являются защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия, полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек и аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес.

Ранее сообщалось, что, по словам Кумана, «Барселоне» будет сложно подписать пять-шесть игроков в трансферное окно из-за финансового состояния клуба.

Напомним, что голландский специалист накануне возглавил «Барселону».