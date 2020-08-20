Вашингтон, 20 августа, 2020, 20:17 — ИА Регнум. Американский госсекретарь Майк Помпео объявил, что США «вдохновлены мирным самовыражением белорусского народа», в опубликованном 20 августа заявлении.

President.gov.by Александр Лукашенко и Майк Помпео. 1 февраля 2020

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По его словам, в Белоруссии протестует «народ, стремящийся определить своё собственное будущее».

В заявлении после этого говорится, что Вашингтон поддерживает «суверенитет и территориальную целостность» Белоруссии, а также стремление белорусского народа «выбирать своих лидеров и выбирать свой собственный путь, свободный от вмешательства извне».

Также он напомнил, что Вашингтон считает итоги выборов президента Белоруссии подтасованными и «решительно осуждает насилие, совершённое в отношении мирных протестующих и журналистов».

Помпео в своём заявлении призвал белорусские власти срочно освободить несправедливо задержанных во время протестов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 августа Помпео провёл телефонные переговоры с белорусским министром иностранных дел Владимиром Макеем, в ходе которых дипломат из Белоруссии поблагодарил Вашингтон «за неизменную поддержку суверенитета и независимости Республики Беларусь».