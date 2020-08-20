Москва, 20 августа, 2020, 19:59 — ИА Регнум. В Роскосмосе считают, что одной из причин утечки воздуха из американского сегмента МКС может быть попадание в станцию микрометеорита. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса сегодня, 20 августа.

МКС

Напомним, что сегодня стало известно об утечке воздушной смеси с борта МКС в космическое пространство. Утечка произошла где-то в американском сегменте станции.

Весь экипаж МКС, включая американских астронавтов, на три дня закроется в российском модуле «Звезда». За эти три дня они должны локализовать утечку и устранить её.

В Роскосмосе отметили, что экипажу станции на данный момент ничего не угрожает.