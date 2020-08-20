Минск, 20 августа, 2020, 19:18 — ИА Регнум. Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по фактам обращений с заявлениями об изнасилованиях участниц протестных выступлений. Об этом 20 августа проинформировала пресс-служба.

ИА REGNUM Акция протеста в Минске на улице Притыцкого. Женщины с цветами вдоль дороги

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Согласно поступившей в Следком информации, изнасилования якобы осуществлялись после задержания участниц протестных манифестаций и помещения их в «места временного содержания». При этом, отметили в СК, до сих пор «зарегистрированных сообщений либо заявлений по указанным в СМИ обстоятельствам в следственных подразделениях не имеется».

«Кроме того, от граждан, опрошенных в связи с событиями 9−12 августа, подобной информации получено не было, ни в одном из предоставленных медицинскими учреждениями документов такая информация также не содержится», — сказано в сообщении ведомства.

Тем не менее, отметили белорусские следователи, на различных сайтах «появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чём на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи».

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Напомним, 9 августа в Белоруссии закрылись избирательные участки, и с вечера того же дня начались массовые выступления противников продолжения правления Александра Лукашенко. Ненасильственные протесты охватили десятки белорусских городов, на что МВД ответило жестокими репрессиями.

Численность задержанных составила около 7 тыс. человек, многие из них заявили о бесчеловечных условиях содержания и пытках. Отрицавший такие факты замминистра МВД Белоруссии Александр Барсуковобвинён одним из освобождённых узников минского изолятора во лжи и личном соучастии в таких преступлениях. Глава министерства Юрий Караев взял всю вину за содеянное на себя.

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