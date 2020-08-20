Москва, 20 августа, 2020, 18:55 — ИА Регнум. Банк России в июле 2020 года зафиксировал существенный рост как корпоративного, так и розничного кредитования. Об этом говорится в опубликованном 20 августа обзоре регулятора «О развитии банковского сектора».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Как сообщается, корпоративный кредитный портфель в июле вырос на 684 млрд рублей (+1,6%), что существенно выше среднемесячного темпа роста за прошлый год (+0,5%), но ниже рекордного показателя марта текущего года (+2,6%), когда компании остро нуждались в средствах на фоне ввода ограничительных мер.

Вместе с тем отмечается, что большую часть июльского прироста обеспечили кредиты, выданные всего нескольким крупным корпоративным заемщикам.

Кредитование физических лиц, согласно данным Центробанка, в июле выросло на 1,7% после роста на 1% в предыдущем месяце.