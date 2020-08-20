Минск, 20 августа, 2020, 18:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей по телефону поблагодарил заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла за поддержку суверенитета страны, сообщает 20 августа пресс-служба белорусского МИД.

Mfa.gov.by Майк Помпео и Владимир Макей

Кроме выражения горячей благодарности Вашингтону, Макей рассказал Хэйлу о ситуации в Белоруссии.

«Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси, а также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия. Министр поблагодарил американскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и независимости Республики Беларусь», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Майкл Помпео пригрозил Белоруссии санкциями и остановкой поставок нефти за противодействие властей погромам и акциям протеста, начавшимся после президентских выборов.