Москва, 20 августа, 2020, 17:48 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин вновь провел телефонный разговор с председателем Евросоюзного совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсуждалась ситуация в Белоруссии. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

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В ходе разговора Путин и Мишель детально обсудили ситуацию в Белоруссии и подтвердили, что ее скорейшая нормализация отвечает интересам как России, так и Евросоюза.

Также Мишель проинформировал Путина об итогах экстренного саммита Евросоюза по ситуации в Белоруссии.

Подчеркивается, что Путин акцентировал внимание на том, что совершенно контрпродуктивно оказывать какое-либо давление на руководство суверенной Белоруссии и вмешиваться извне в дела этого государства

Напомним, что предыдущий разговор Путина с Мишелем по ситуации в Белоруссии состоялся 18 августа. Тогда Путин и Мишель пришли к выводу, что только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии.