Курск, 20 августа, 2020, 17:30 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт получил первую дозу отечественной вакцины от коронавируса. Об этом он заявил в эфире местного канала.

Kremlin.ru Роман Старовойт

«Две недели назад я в Москве сделал прививку от коронавируса, через неделю нужно будет сделать вторую. Нахожусь дистанционно под наблюдением врачей. Поделюсь, что три-четыре дня першило горло, было предпростудное состояние. Меня предупреждали, что такие ощущения могут быть», — рассказал Старовойт.

По словам губернатора, сам он решил сделать прививку, чтобы на себе испытать действие вакцины, которую будут получать куряне. Курская область вошла в число пилотных регионов, где вакцинация от коронавируса планируется в ноябре.