Ростов-на-Дону, 20 августа, 2020, 17:00 — ИА Регнум. Традиционные школьные линейки 1 сентября в Ростовской области состоятся. Однако пройдут они с участием первоклассников и выпускников. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Амир Шайдуллин ИА Красная Весна Школьная линейка

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"[1 сентября — ] радостное событие для всех, и мы хотим сделать всё возможное, чтобы всё получилось. Мы разрешим нашим школам проводить линейки традиционные с участием первоклассников и выпускников. Каждая школа самостоятельно определится, в зависимости сколько таких детей», — уточнил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что школы, гимназии и лицеи Ростовской области примут в новом учебному году 440 тыс. ребят. 50 тыс. из них — это первоклассники. Ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что образовательный процесс в регионе начнётся в очном формате.