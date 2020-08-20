Москва, 20 августа, 2020, 16:48 — ИА Регнум. Вакцину от коронавируса российской разработки уже производят на четырех площадках, но скоро таких площадок будет шесть, заявил замдиректора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов на онлайн-брифинге.

Minzdrav.gov.ru Первая в мире вакцина от COVID-19

«В настоящее время мы имеем уже 4 производственные площадки, 3 коммерческих партнера», — сказал Денис Логунов.

При этом он уточнил, что в ближайшее время к производству вакцины подключатся еще две площадки.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав России официально зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса и COVID-19. Вакцина была разработана специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.