Санкт-Петербург, 20 августа, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Власти Петербурга оценивают смертность от COVID-19 даже хуже, чем в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Так, ИЦК сообщил, что летальность от коронавирусной инфекции в Петербурге возросла до 6,66%, что является худшим показателем в стране.

Дарья Драй ИА REGNUM Работник скорой помощи

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Однако аппарат вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего здравоохранение, поделился другими данными. «Смертность, вызванная новой коронавирусной инфекцией, составляет не более 8%», — сообщили 20 августа в Смольном.

При этом общие показатели смертности в Петербурге по основным классам причин возросли на 14%. «Фиксируемый рост не превышает уровень крупных мегаполисов», — попытались успокоить чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, смертность в Петербурге в мае 2020 года выросла на 32% по сравнению с маем 2019-го, в июне 2020 года — на 55% к июню 2019 года. Июльская смертность оказалась почти на 20% выше показателя прошлого года. Ранее власти признавали, что почти всем этим приростом город обязан пневмониям, которые развиваются на фоне коронавируса.

По данным Смольного, в структуре общей смертности по-прежнему преобладают болезни системы кровообращения (54%) и новообразования (18,9%).

«Мы должны снизить смертность трудоспособного населения от двух основных причин — сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Особое внимание нужно уделить улучшению доступности, качества и комфортности первичной медико-санитарной помощи», — отметил вице-губернатор Эргашев.

Смольный думает создать единый центр координации проведения скрининговых исследований и маршрутизации онкобольных в городе.

«Любые программы скрининга успешны только при условии их централизации, когда выполнением этой методики занимается не каждая медицинская организация на свое усмотрение, а в рамках постоянного мониторинга. Это одно из тех направлений, которое должно быть реализовано», — отметил вице-губернатор Олег Эргашев.