Джакарта, 20 августа, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Институт политических исследований Индонезии опубликовал опрос о влиянии руководства и институтов на борьбу с COVID-19 в стране, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на коронавирус

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Один из проведенных опросов был связан с мнением общественности относительно использования экспресс-тестов для раннего выявления коронавируса.

В результате большинство респондентов (56,9%) сочло экспресс-тесты неэффективными для предотвращения распространения эпидемии.

При этом, 26,3% респондентов в Индонезии оценили соблюдение санитарного протокола как очень эффективный метод борьбы с распространением эпидемии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии под руководством президента Джоко Видодо несколько раз подвергалось критике со стороны зарубежных СМИ.

Подробнее в материале:Правительство Индонезии подверглось критике со стороны зарубежных СМИ