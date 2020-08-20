Москва, 20 августа, 2020, 15:52 — ИА Регнум. Рубль заметно снижается на торгах 20 августа. Причин для снижения несколько, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Весь инвестиционный мир бежит от рисков и из-за открытых вопросов в секторе нефти, и на фоне отсутствия прогресса в отношениях между США и Китаем, и ввиду сильнейшей повсеместной перекупленности. Все очень дорого, самое время для коррекций.

Доллар США днем торгуется по 74 руб., сегодняшнее повышение выглядит достаточно энергичным, но стратегически здесь все равно ничего не меняется. Среднесрочный торговый диапазон по доллару сохраняется в рамках 73−75 руб., как и ранее.

Евро тоже дорожает и поднимается к 87,50 руб., все ближе двигаясь к верхней границе коридора 86−88 руб.

Таким образом, в рублевых парах все остается на своих местах, несмотря на заметную качку внутри дня», — пояснила эксперт.

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