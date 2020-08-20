Екатеринбург, 20 августа, 2020, 16:20 — ИА Регнум. 1 сентября 2020 года во всех школах Свердловской области в обычном режиме начнётся новый учебный год. После периода «дистанционного безумия» школьники вновь смогут увидеться со своими учителями. Чтобы вернуться к «живому» формату обучения, школы должны безукоризненно выполнять санитарные требования.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

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С чем столкнулись учебные учреждения при подготовке к 1 сентября и какие задачи ещё предстоит решить, рассказал директор средней общеобразовательной школы № 15, находящейся на юго-восточной окраине Екатеринбурга, Александр Леонидович Ячменев.

ИА REGNUM: Александр Леонидович, одна из самых сложных задач сейчас — развести потоки школьников. Как это организовано у вас? Будут ли задействованы аварийные выходы?

— У меня школа маленькая: в два этажа, всего четыре рекреации — по две с каждой стороны. Планирую, что часть детей будет заходить через центральный вход, другая половина — через запасной (второй центральный). Часть детей пойдет на свой этаж по правой рекреации, часть — по левой. По времени прикидываем: 10-минутный разрыв между потоками осуществить не получится, пытаемся сделать с 20-минутным перерывом.

У каждого класса в любом случае будет своё расписание звонков, чтобы ученики не пересекались в столовой. У некоторых школьников столовая будет после первого урока, у кого-то — после второго, у кого-то — после третьего.

Сейчас дети будут закреплены за кабинетом, отдельным для каждого класса. Там будет своё расписание, привязанное к кабинету.

ИА REGNUM: То есть такой важный символ школьных лет, как общий звонок, придётся отменить?

— Да, видимо, придётся отказаться от него, потому что звонить каждые 20 минут — это не резонно.

ИА REGNUM: Тестировали ли вы, как работает система с разведением потоков? Практика часто оказывается интереснее теории.

— Испытания запланированы на следующую неделю.

ИА REGNUM: Будут ли сокращено количество детей в классах из-за новых требований?

— По крайней мере, такого я не видел в СанПиНах, чтобы обязывали сократить количество детей в классах, необходимо соблюдать СанПиН в части площади на одного ученика. Всё остаётся как было.

ИА REGNUM: Хватит ли кабинетов в таком случае, если они будут закреплены за каждым классом?

— Знаете, мне повезло, у меня хватает. Но придётся задействовать кабинет, по-моему, физики, чтобы поместить там один класс. Знаю, что во многих школах, где много детей — по пять-шесть классов в параллели, это, действительно, глобальная проблема. У меня по два класса в параллели, школа небольшая, поэтому как-то удалось развести детей по классам.

ИА REGNUM: Есть специализированные кабинеты физики, химии, информатики, куда, так или иначе, придётся водить детей…

— В кабинете информатики будут после каждого урока протирать технику. Да, в этот кабинет дети в любом случае будут ходить. Химия и физика — пока не знаю, ещё думаю на этот счет. Может быть, что-то можно будет принести в кабинет, чисто теоретически. С химией, конечно, посложнее, потому что там должны быть спецпарты и выдвижной шкаф для экспериментов.

Но думаю, мы сможем найти в расписании место для старшеклассников, у которых уроки будут проводиться опытным путем — чтобы химия проводилась у них не первым уроком, например, а последним, и чтобы можно было провести после этого дезинфекцию.

В пищеблоке необходимо будет носить маски и перчатки, ежечасно обрабатывать руки.

ИА REGNUM: Как будутпроходить занятия по физкультуре?

— Физкультуру нам сказали проводить на улице, максимально ограничить время проведения уроков в зале. Поэтому будем стараться проводить на улице.

ИА REGNUM: Как происходит дезинфекция помещений?

— Все по СанПиНам: ежедневная уборка всех поверхностей, каждую перемену будут обрабатываться санузлы. На входе у нас стоят локтевые дозаторы. В каждом кабинете — бактерицидные рециркуляторы, которые работают в течение всего дня. После окончания уроков будут включаться бактерицидные лампы. В июле 2020 года нам сообщили необходимые нормы по количеству детей, по площадям, по кабинетам. Мы сформировали заявку, и нам все предоставили.

До 150 детей — это пять градусников. От 150 до 250 — десять градусников, примерно такие цифры. По лампам, по рециркуляторам — по одному в кабинет, по два на рекреацию, по два на спортзал, по два на актовый зал, по два на столовую.

ИА REGNUM: Будет ли увеличено штатное расписание или повышена зарплата у хозяйственных работников в связи с новыми обязанностями?

— Нагрузка растет, но что делать: мы работаем в образовании, это — наш долг. Штатное расписание будет таким же.

ИА REGNUM: Если у ученика фиксируются симптомы ОРВИ, каков порядок действий?

— Нам пообещали, что первые две недели будет работать медицинский работник от поликлиники. Если выявлен ребёнок с повышенной температурой, то мы отправляем его в изолятор, к врачу в медкабинет. После этого классный руководитель созванивается с родителями, предлагает ребенка забрать. Либо будем вызывать, я так понимаю, скорую помощь, если родитель отказывается забирать ребенка, скорая увезет в поликлинику или больницу. Поэтому мы настоятельно советуем родителям приехать за ребенком.

ИА REGNUM: Насчёт родителей: допускается ли их присутствие на территории школы?

— Нет, сейчас мы никого не пускаем в здание школы.

ИА REGNUM: Вы упоминали, что работники пищеблока будут обязаны работать в гигиенических масках. Кого ещё обяжут их носить?

— Пока не было распоряжений заставлять носить маски в обязательном порядке. Поэтому, я все-таки сам понимаю: и учителю будет намного комфортнее работать без перчаток и масок, и детям [учиться]. Маски будут носить только работники пищеблока.

Также у нас действует частное охранное предприятие, с постоянным охранником. Он тоже будет носить маску. Работа охраны усложнилась: будет тяжелее контролировать вход родителей в школу, ведь они всё равно изъявляют желание проводить ребенка, помочь ему раздеться и так далее. Поэтому охраннику необходимо будет корректно работать с родителями. А классным руководителям начальной школы, соответственно, потребуется оказывать больше помощи детям.

ИА REGNUM: Многие родители опасаются, что может не остаться групп продлённого дня. Что будет с продлёнкой: сохранится ли она?

— Вы знаете, пока жду рекомендаций. Меня это тоже беспокоит: по СанПиНам сказали, что продлёнки нельзя проводить, так как там пересекаются дети из разных классов. В принципе, если на продленке будет конкретный класс — дети из одного и того же класса, и будет преподаватель из того же самого класса, который преподает у них в основное время, то как бы, возможно, и можно. Жду рекомендаций.

ИА REGNUM: Как сами учителя относятся к введению новых требований? Рады ли они тому, что период дистанционного образования завершился?

— Всё на взаимопонимании. Если будет живой контакт, то все будут рады, несмотря даже на то, что мы оказались вот в таких условиях. Всё равно восприятие материала детьми и получение обратной связи для учителей очень важно.