Минск, 20 августа, 2020, 15:47 — ИА Регнум. Масштабные тактические военные учения распорядился провести на гродненском направлении министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Об этом 20 августа сообщается в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.

Kremlin.ru Белорусские учения

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"Глава военного ведомства поставил задачу провести комплексное тактическое учение, в ходе которого войска отработают вопросы подготовки и ведения обороны на гродненском тактическом направлении», — говорится в сообщении.

Также глава минобороны республики сообщил, что о данном решении нынешней ночью было доложено президенту страны Александру Лукашенко и что оно им одобрено.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены прямым и косвенным вмешательство в дела Белоруссии, которое наблюдают российские власти.