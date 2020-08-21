Стокгольм, 21 августа, 2020, 07:53 — ИА Регнум. В Швеции пандемия коронавирусной инфекции сильно ударила по людям, страдающим психическими заболеваниями. В качестве факторов риска выделяются домашняя самоизоляция, бедственное финансовое положение и информационная перегрузка из-за негативного новостного фона. Об этом 20 августа сообщила газета Dagens Nyheter.

Иоганн Генрих Фюссли. Молчание (фрагмент)

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По данным Шведской ассоциации охраны социального и психического здоровья (RSMH), в стране уже наблюдаются признаки того, что люди с психическими заболеваниями серьезно пострадали за время пандемии.

«Некоторые граждане не смогли обратиться к своему психиатру, потому что не осмелились выйти из своего дома из-за COVID-19. И из этого вытекают последствия, которые приведут к еще большему количеству людей, которые захотят покончить с собой, потому что они не видят конца своим страданиям», — заявила председатель Ассоциации Барбро Хейденберг Ронстен.