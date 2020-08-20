Москва, 20 августа, 2020, 15:06 — ИА Регнум. Не исключено, что правоохранительные органы начнут расследование происшествия с Алексеем Навальным, если факт отравления подтвердится. Об этом 20 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, сначала нужно провести лабораторные исследования и взять анализы. Это поможет врачам поставить правильный диагноз.

«Если отравление подтвердится, будут сделаны соответствующие заявления или решения правоохранительных органов. Только в этом случае начнется расследование», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в аэропорту Омска экстренно сел самолёт, на борту которого находится Алексей Навальный. Он был госпитализирован с признаками отравления.

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