Стокгольм, 20 августа, 2020, 15:01 — ИА Регнум. Страны, где высший государственный пост занимают женщины, справляются с пандемией коронавируса лучше, чем те страны, которыми руководят мужчины. О результатах нового исследования Суприи Гарикипати из Ливерпульского университета и Умы Камбхапати из Редингского университета 20 августа рассказали журналисты газеты Expressen.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые угрозы — трансляция»

Ангела Меркель в Германии, Джасинда Ардерн в Новой Зеландии, Метте Фредериксен в Дании и Санна Марин в Финляндии, — все они являются женщинами, которые относительно успешно «возглавляют свои страны в борьбе с пандемией». Они привлекли к себе большое внимание средств массовой информации, и теперь это является академическим фактом, что женщины-лидеры добиваются большего успеха, чем мужчины, по крайней мере, когда речь идет о борьбе с коронавирусом.

«Наши результаты ясно показывают, что женщины-лидеры реагировали быстрее и решительнее, когда сталкивались с возможной смертью», — считают Суприя Гарикипати и ее соавтор Ума Камбхампати.

«Практически во всех случаях они закрывали страны раньше, чем лидеры-мужчины при аналогичных обстоятельствах. Несмотря на то, что это может иметь долгосрочные экономические последствия, этот шаг, безусловно, помог этим странам спасти жизни, о чем свидетельствует значительно меньшее количество смертей в этих странах», — пояснила Гарикипати журналистам The Guardian.