Стокгольм, 20 августа, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Более шести месяцев Швеция пытается справиться с пандемии коронавирусной инфекции, которая, как полагают медики и вирусологи, приобретет новый импульс этой осенью. С наступлением сентября среди населения также проявляется заболевание сезонным гриппом. Однако ставки на этот раз слишком высоки, поэтому перед лицом двойной угрозы вирусов от некоторых граждан требуется повышенная готовность, а именно привить себя и своих домочадцев от сезонного гриппа. Об этом 19 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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»Мы имеем почти одинаковые группы медицинского риска для COVID-19 и сезонного гриппа. Поэтому важно, чтобы те, кто принадлежит к группам риска, прошли вакцинацию, чтобы избежать госпитализации из-за гриппа», — заявила микробиолог Миа Бриттинг, работающая в Агентстве общественного здравоохранения Швеции.

Несмотря на то, что готовой вакцины от COVID-19 до сих пор нет, вакцина против сезонного гриппа, вирус которого рецидивирует каждую зиму, существует. В Швеции от сезонного гриппа ежегодно умирают от 700 до 3 000 человек.

«Те, кого мы считаем приоритетной группой, — группа медицинского риска и персонал, работающий непосредственно с пациентами, — должны быть вакцинированы в первую очередь. Даже тогда наверняка останутся дозы вакцины, которую смогут получить другие граждане», — добавила Бриттинг.